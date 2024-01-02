Максимальный размер пособия по беременности и родам вырос до 565 тыс. рублей

Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

С 1 января 2024 года в России увеличилась максимальная сумма выплат по беременности и родам

Теперь она составляет 565 тыс. рублей. Максимальный размер выплат по уходу за ребенком до полутора лет для работающих стал 49 тыс. рублей в месяц (против 33,2 тыс. рублей в 2023 году).

Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности увеличилась с 83 тыс. рублей до 122 тыс. рублей в месяц. С 1 февраля 2024 года на 7,5% будет проиндексирован маткапитал. Размер выплаты на первенца составит почти 631 тыс. рублей, на второго ребенка — 834 тыс. рублей.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае и Адыгее 1 января повысили цены на проезд в пригородных поездах.

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