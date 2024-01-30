В Краснодарском крае с 1 февраля увеличится выплата при рождении ребенка. Как получить?

Социальный фонд рассказал об увеличении размера единовременной выплаты при рождении ребенка в Краснодарском крае

В Краснодарском крае в 2023 году 55 788 семей получили единовременную выплату при рождении ребенка. Об этом сообщает отделение соцфонда в регионе.

Данная мера поддержки — разовая. Ее предоставляет социальный фонд одному из родителей. Всего кубанским семьям направили более 1,3 млрд рублей.



В 2023 году единовременная выплата по Краснодарскому краю составляла 22, 9 тыс. рублей. С 1 февраля 2024 года ее увеличат на 7,4%, то есть, до 24,6 тыс. рублей.

Чтобы получить пособие, работающий родитель должен обратиться к своему руководству, а неработающий — подать заявление в клиентскую службу социального фонда на сайте. Также его можно оформить через Госуслуги.



Выплата полагается всем российским семьям вне зависимости от уровня дохода. Она предоставляется на каждого ребенка. Получить средства могут и опекуны, усыновители или приемные родители.