В Краснодарском крае с 1 февраля увеличится выплата при рождении ребенка. Как получить?

Краснодарский край

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  • © Фото Ömürden Cengiz, Unsplash.com
    © Фото Ömürden Cengiz, Unsplash.com

Социальный фонд рассказал об увеличении размера единовременной выплаты при рождении ребенка в Краснодарском крае

В Краснодарском крае в 2023 году 55 788 семей получили единовременную выплату при рождении ребенка. Об этом сообщает отделение соцфонда в регионе.

Люцифер, Изумруд, Ягона, Элита:

Данная мера поддержки — разовая. Ее предоставляет социальный фонд одному из родителей. Всего кубанским семьям направили более 1,3 млрд рублей.

В 2023 году единовременная выплата по Краснодарскому краю составляла 22, 9 тыс. рублей. С 1 февраля 2024 года ее увеличат на 7,4%, то есть, до 24,6 тыс. рублей. 

Чтобы получить пособие, работающий родитель должен обратиться к своему руководству, а неработающий — подать заявление в клиентскую службу социального фонда на сайте. Также его можно оформить через Госуслуги.

Выплата полагается всем российским семьям вне зависимости от уровня дохода. Она предоставляется на каждого ребенка. Получить средства могут и опекуны, усыновители или приемные родители.

Напомним, что в 2024 году максимальный размер материнского капитала на второго ребенка в России составит 833 тыс. рублей.

Ранее Юга.ру писали о том, что в Госдуме внесли законопроект о премиях к юбилеям в браке. Ее можно получить после 20 лет совместной жизни.

Как сообщали Юга.ру, с 1 января 2024 года МРОТ в Краснодарском крае увеличился до 20 тыс. рублей.

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