В Краснодарском крае с 1 февраля увеличится выплата при рождении ребенка. Как получить?
Социальный фонд рассказал об увеличении размера единовременной выплаты при рождении ребенка в Краснодарском крае
В Краснодарском крае в 2023 году 55 788 семей получили единовременную выплату при рождении ребенка. Об этом сообщает отделение соцфонда в регионе.
Люцифер, Изумруд, Ягона, Элита:
Данная мера поддержки — разовая. Ее предоставляет социальный фонд одному из родителей. Всего кубанским семьям направили более 1,3 млрд рублей.
В 2023 году единовременная выплата по Краснодарскому краю составляла 22, 9 тыс. рублей. С 1 февраля 2024 года ее увеличат на 7,4%, то есть, до 24,6 тыс. рублей.
Чтобы получить пособие, работающий родитель должен обратиться к своему руководству, а неработающий — подать заявление в клиентскую службу социального фонда на сайте. Также его можно оформить через Госуслуги.
Выплата полагается всем российским семьям вне зависимости от уровня дохода. Она предоставляется на каждого ребенка. Получить средства могут и опекуны, усыновители или приемные родители.
Напомним, что в 2024 году максимальный размер материнского капитала на второго ребенка в России составит 833 тыс. рублей.
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