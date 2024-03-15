Кубанские работодатели за год разместили больше 12 тыс. вакансий для людей с инвалидностью

За 2023 год в Краснодарском крае на 51% увеличилось число новых рабочих мест для людей с инвалидностью, сообщили аналитики

Кубанские бизнесмены разместили более 12,5 тыс. вакансий для соискателей с ограниченными возможностями здоровья. Больше всего их появляется в сфере продаж и обслуживания клиентов, рабочих специальностей, транспорта и логистики, в области обслуживающего и домашнего персонала, административной работы.

Кроме того, кубанские работодатели пошли в сторону инклюзии и в сфере медицины и фармацевтики, там число вакансий для инвалидов увеличилось в два раза. На столько же нарастили объём инклюзивных вакансий по сравнению с прошлым годом предприниматели из сельского хозяйства, сообщает пресс-служба hh.ru.

Меньше всего вакансий, доступных людям с инвалидностью, сейчас можно найти в фитнесе и бьюти-индустрии, управлении, закупках и юриспруденции.

За январь-февраль 2024 года в регионе появилось более 3 тыс. объявлений с маркировкой «доступно людям с инвалидностью». В 2023 году их было 1 200 за этот же период.