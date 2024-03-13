В Краснодаре пройдет ярмарка трудоустройства «Работа России»
В Краснодаре 12 апреля пройдет региональный этап ярмарки трудоустройства «Работа России»
Она объединит соискателей и работодателей из разных отраслей промышленности: от малого и среднего бизнеса до крупных корпораций. Участники смогут на месте пройти собеседования в несколько компаний.
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Служба занятости населения и работодатели проведут мастер-классы и лекции. Соискатели смогут узнать, как повысить свои компетенции, пройти переобучение, получить поддержку от государства при трудоустройстве или переезде в другой регион. Также участники смогут совершить виртуальные туры на интересующие их предприятия.
Ярмарка вакансий «Работа России» будет работать с 9:00 до 12:00 по двум адресам: улица Петра Метальникова, 42 и улица 1-ая Заречная, 17.
График проведения ярмарок можно найти на сайте Министерства труда и социального развития Краснодарского края.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре каждый второй соискатель отказывается от работы после успешного собеседования. Причин несколько: неудобный график, низкая зарплата, наличие более выгодных предложений от других компаний, несоответствие обещаний вакансии реальности, удаленность работы от места проживания.