В Краснодаре пройдет ярмарка трудоустройства «Работа России»

Она объединит соискателей и работодателей из разных отраслей промышленности: от малого и среднего бизнеса до крупных корпораций. Участники смогут на месте пройти собеседования в несколько компаний.

Служба занятости населения и работодатели проведут мастер-классы и лекции. Соискатели смогут узнать, как повысить свои компетенции, пройти переобучение, получить поддержку от государства при трудоустройстве или переезде в другой регион. Также участники смогут совершить виртуальные туры на интересующие их предприятия.

Ярмарка вакансий «Работа России» будет работать с 9:00 до 12:00 по двум адресам: улица Петра Метальникова, 42 и улица 1-ая Заречная, 17.

График проведения ярмарок можно найти на сайте Министерства труда и социального развития Краснодарского края.