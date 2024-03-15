В Краснодаре состоится стендап на французском языке
В Краснодаре 16 марта впервые состоится французское стендап-шоу от проекта Le Moscomеdie (18+)
На сцене со своими лучшими и новыми шутками выступят Matthieu Leduque, Azamat, Kaïl, Natacha Korchmarek, Anastasia Santerre и другие. Рекомендовано для зрителей со знанием французского языка от уровня А1.
Начало в 18:00. Стоимость билетов 500-900 рублей, купить можно по ссылке. Еда и напитки оплачиваются отдельно. Концерт пройдет по адресу улица Красная, 118.
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