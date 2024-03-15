Компания в Краснодаре ищет сотрудника, который будет тестировать сумки пьяным за 60 тыс. рублей

Краснодарский изготовитель сумок ищет тестировщика, который должен работать в алкогольном опьянении (18+)

«IT-компании перед тем, как выпустить ПО, тестируют интерфейс на пьяных людях, чтобы увидеть удобство и простоту пользования. Данный принцип решили использовать и мы, чтобы убедиться в надёжности и удобстве наших сумок», — говорится в вакансии.



Проверять изделия нужно на предмет удобства в экстремальных ситуациях. После достижения опьянения средней тяжести тестировщику нужно носить сумки весь день, попутно выполняя различные задания.

Соискателю должно быть от 18 до 40 лет. Среди основных качеств — ответственность и пунктуальность, а также отсутствие проблем с законом. Не допускаются беременные, с психическими заболеваниями, заболеваниями сосудов и сердца, почек и головы. За негативные последствия для здоровья работодатель ответственности не несёт.



Платить тестировщику обещают от 60 тыс. рублей. А точнее, 3 тыс. рублей в день + компенсации за алкоголь (размер не превышает 2 тыс. рублей). За какой период — не уточняется.