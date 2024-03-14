На горных курортах Краснодарского края закрывают трассы из-за лавиноопасности

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

В Сочи на горнолыжных курортах «Роза Хутор» и «Красная Поляна» закрывают трассы для катания в связи с опасностью схода лавин

14 марта на курорте «Роза Хутор» прекратила работу трасса «Встреча» (северного сектора). Также из-за погодных условий закрылись «Качели на Пике», «Мост на Пике». В связи с плохой видимостью не работают трассы «Альпика» и «Примавера», а также сектор «Крокус» (трассы «Фиалка», «Примула» выше 1940 метров).

Бастрыкин поручил доложить о происшествии в Сочи:

На курорте «Красная Поляна» 14 марта с 14:00 закрыли трассы «Первый шаг», «Учебная», «Звездная» и «Красная Поляна» из-за лавиноопасности.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщила, что с 14 по 17 марта в горах Кубани выше 2000 метров будет лавиноопасно. В регионе действует штормовое предупреждение. Спасатели просят соблюдать меры безопасности.

Напомним, что в начале февраля на горнолыжной трассе в Сочи во время катания на райдеров сошла лавина. Никто не пострадал. 

Как писали ранее Юга.ру, до 26 марта на Кубани действует запрет на посещение лесов из-за высокой пожароопасности.

Горнолыжный спорт Красная Поляна Курорты и туризм МЧС Погода Роза Хутор Сочи Штормовые предупреждения

Новости

В Краснодаре пройдет лекция «Как правильно ходить на выставки?»
В Краснодаре возле «Авроры» начались строительные работы
На горных курортах Краснодарского края закрывают трассы из-за лавиноопасности
В Краснодарском крае 15 марта откроют больше 2,8 тыс. избирательных участков. Как найти свой?
Бал психов, демоны, призраки. Что посмотреть в кино в Краснодаре с 14 марта
В Краснодаре открыли вторую тренировочную квартиру для людей с аутизмом

Лента новостей

«Кризис наступил не из-за поп-музыки и заниженных приор»
12 марта, 17:40
«Кризис наступил не из-за поп-музыки и заниженных приор»
Булат Халилов рассказал о книге и альбоме «Песни Уляпа» — аула в Адыгее
Бал психов, демоны, призраки
Сегодня, 13:18
Бал психов, демоны, призраки
Что посмотреть в кино в Краснодаре с 14 марта
ФК «Краснодар» проиграл «Химкам» и покинул Кубок России
Вчера, 10:10
ФК «Краснодар» проиграл «Химкам» и покинул Кубок России

Реклама на сайте