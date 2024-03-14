На горных курортах Краснодарского края закрывают трассы из-за лавиноопасности

В Сочи на горнолыжных курортах «Роза Хутор» и «Красная Поляна» закрывают трассы для катания в связи с опасностью схода лавин

14 марта на курорте «Роза Хутор» прекратила работу трасса «Встреча» (северного сектора). Также из-за погодных условий закрылись «Качели на Пике» , «Мост на Пике» . В связи с плохой видимостью не работают трассы «Альпика» и «Примавера», а также сектор «Крокус» (трассы «Фиалка», «Примула» выше 1940 метров).

Бастрыкин поручил доложить о происшествии в Сочи:

На курорте «Красная Поляна» 14 марта с 14:00 закрыли трассы «Первый шаг», «Учебная», «Звездная» и «Красная Поляна» из-за лавиноопасности. Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщила , что с 14 по 17 марта в горах Кубани выше 2000 метров будет лавиноопасно. В регионе действует штормовое предупреждение. Спасатели просят соблюдать меры безопасности.

Напомним, что в начале февраля на горнолыжной трассе в Сочи во время катания на райдеров сошла лавина. Никто не пострадал.

Как писали ранее Юга.ру, до 26 марта на Кубани действует запрет на посещение лесов из-за высокой пожароопасности.