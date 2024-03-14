На горных курортах Краснодарского края закрывают трассы из-за лавиноопасности
В Сочи на горнолыжных курортах «Роза Хутор» и «Красная Поляна» закрывают трассы для катания в связи с опасностью схода лавин
14 марта на курорте «Роза Хутор» прекратила работу трасса «Встреча» (северного сектора). Также из-за погодных условий закрылись «Качели на Пике», «Мост на Пике». В связи с плохой видимостью не работают трассы «Альпика» и «Примавера», а также сектор «Крокус» (трассы «Фиалка», «Примула» выше 1940 метров).
Бастрыкин поручил доложить о происшествии в Сочи:
На курорте «Красная Поляна» 14 марта с 14:00 закрыли трассы «Первый шаг», «Учебная», «Звездная» и «Красная Поляна» из-за лавиноопасности.
Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщила, что с 14 по 17 марта в горах Кубани выше 2000 метров будет лавиноопасно. В регионе действует штормовое предупреждение. Спасатели просят соблюдать меры безопасности.