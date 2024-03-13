В Краснодаре пройдет кинолекторий, посвященный линкору «Императрица Екатерина Великая»

Руководитель центра подводных исследований Краснодарского отделения Русского географического общества (РГО) Сумбат Александров расскажет об экспедиции к затопленному судну времен Первой мировой войны «Императрица Екатерина Великая». Также в рамках встречи состоится показ отрывка из документального фильма «Второе рождение линкора». Лента повествует о судьбе линейного корабля Черноморского флота, современной экспедиции на него и исторических событиях начала ХХ века.

Мероприятие пройдет на выставке «Море скрытых сокровищ». Посетители увидят макет корпуса линкора, находящегося на глубине 38–40 метров на траверзе мыса Дооб. В экспозицию также входит памятная медаль, выпущенная Краснодарским региональным отделением РГО в честь 100-летия спуска на воду судна. Она изготовлена из материалов, поднятых с затопленного корабля.

Начало тематической встречи в 14:30. Записаться можно по телефону +7 (861) 262-40-86. Музей имени Фелицына находится по адресу улица Гимназическая, 69.