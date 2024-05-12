Полиция предостерегла о продаже поддельных авиабилетов в Сочи
После того, как авиакомпания заметила на сторонних сайтах продажу своих авиабилетов на несуществующие рейсы, на ситуацию обратило внимание МВД
7 мая сайт авиакомпании NordStar сообщил об устранении продажи билетов NordStar на несуществующие рейсы на сайтах рядов агентов и агрегаторов.
«Всем пассажирам, оформившим авиабилеты на указанные рейсы, продавец авиабилетов предоставит возможность отправиться по забронированному маршруту регулярным рейсом другой авиакомпании, либо получить полный возврат денежных средств без удержания сервисных сборов», — заявила пресс-служба перевозчика.
В Краснодарском крае появился новый вид мошенничества:
10 мая этой ситуацией заинтересовалось подразделение МВД по борьбе с киберпреступностью:
«Мошенники начали создавать сайты по продаже фальшивых авиабилетов. В частности авиакомпанией NordStar выявлен факт продажи авиабилетов на несуществующие рейсы на нескольких агентских ресурсах, включая сайты aviakassa.com и mego.travel. По предложениям на этих сайтах продавались билеты на рейсы из Москвы, Петербурга и Перми в Сочи, а также обратно на предстоящий летний сезон».
Как сообщали Юга.ру, в марте 39-летняя жительница Краснодара перевела мошенникам 22 млн 700 тыс. рублей. Аферисты представились сотрудниками Центробанка и ФСБ.