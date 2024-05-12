11 мая ФК «Краснодар» проиграл «Спартаку» в Москве с минимальным счетом и опустился на третью строчку: после поражения «Зенита» первое место заняли игроки «Динамо».



Футбольный аналитик Артур Каратай разбирает матч «быков» и пытается понять, почему после возвращения главного тренера Мурада Мусаева команда пока не может найти свою игру. После «Ахмата» изменения в составе напрашивались сами собой. Не то чтобы у Мусаева есть большой выбор для вариаций, но возвращение в старт Кривцова и Кади — ожидаемые опции. А выход Кайо был обусловлен дисквалификацией Алонсо. «Спартак» после ухода Абаскаля преобразился (в первую очередь, в обороне), а потому были все основания ждать вполне равной игры. Такой она и получилась, все решили нюансы в виде более удачной реализации со стороны «Спартака». Конечно, велик соблазн свалить все на Кади. Он загубил два стопроцентных момента, хотя я предъявил бы ему только за первый эпизод. Я не раз писал о том, что Кади не хватает легкости. Рискну предположить, что именно эти пробелы в координации и помешали ему сильнее замахнуться при ударе низом. А по моменту с перекладиной все было сделано как раз быстро, не хватило только немного точности.

По игре в обороне команды вообще были явно лучше, чем в атаке. У «Спартака» впереди вспомнить особо нечего. Момент с голом Зобнина — это прекрасное исполнение, хотя в опорной зоне нужно успевать накрывать такие удары в идеале. Я похвалил бы за матч Кайо, он подчищал везде где можно. Только в конце завелся после желтой карточки и вполне мог получить вторую после агрессивного прыжка с локтем. Но в остальном — качественная игра почти во всех аспектах. Вы наверняка помните небольшой спор у Олусегуна и Кривцовым. Никита настаивал на необходимости играть через центр и искать там остроты. Нигериец в большей степени был заточен на поиск Кордобы. И тут я на стороне Кривцова: и Чернов, и Литвинов очень эффективно закрывали Джона в штрафной, да и все центральные полузащитники «Краснодара» в старте — бьющие, возможно команда недостаточно часто использовала удары со средней дистанции. В отсутствие Алонсо похвалю и Оласу. Отчасти именно уругваец взял на себя функции Хуниора по розыгрышу мяча. Его успешные маневры позволяли находить полузащитников между линиями, да и в защите Лукас выглядел надежно. Пожалуй, тяжело Оласе стало только после выхода Бонгонды, кроме того «Краснодару» пришлось рисковать в последние двадцать минут, что и рождало свободные зоны для «Спартака». Три матча без голов — ситуация для «Краснодара» при Мусаеве удивительная. Но из этих трех игр серьезные претензии я высказал бы только за «Ахмат». И в Самаре (до удаления), и в Москве «Краснодар», конечно же, на голы наиграл. А вопрос реализации вы можете сами для себя оценить с той стороны, какая вам ближе. Кто-то говорит о невезении, кто-то — о несобранности части игроков после ухода Ивича, а некоторые вообще считают, что у команды беда со скудной скамейкой.