Морской порт в Сочи еще раз выставили на торги для аренды за 26 млн рублей

Сочинский морпорт повторно выставили на торги для аренды за 25,7 млн рублей в год. Прошлый аукцион не состоялся

Информацию о новых торгах опубликовал портал «ГИС Торги». Аукцион проводит ФГУП «Росморпорт». Лот включает: гавань для больших круизных судов в Центральном районе курорта,

международный центр пассажирских и круизных перевозок,

оградительный мол гавани больших круизных судов протяженностью 1 тыс. м,

берегоукрепление откосного типа протяженностью 460 м. Арендатор обязан за свой счет обеспечивать сохранность объектов и устранять нарушения экологических и санитарных норм за пределами арендуемых объектов.

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Шаг аукциона составляет 1,2 млн руб. Срок действия договора аренды составляет от 15 до 49 лет. Заявку на участие можно подать до 24 мая, итоги подведут 4 июня.