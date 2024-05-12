Морской порт в Сочи еще раз выставили на торги для аренды за 26 млн рублей

Краснодарский край

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  • Морской порт Сочи © Фото Victoria Balabanova, freepik.com
    Морской порт Сочи © Фото Victoria Balabanova, freepik.com

Сочинский морпорт повторно выставили на торги для аренды за 25,7 млн рублей в год. Прошлый аукцион не состоялся

Информацию о новых торгах опубликовал портал «ГИС Торги». Аукцион проводит ФГУП «Росморпорт».

Лот включает:

  • гавань для больших круизных судов в Центральном районе курорта,
  • международный центр пассажирских и круизных перевозок,
  • оградительный мол гавани больших круизных судов протяженностью 1 тыс. м,
  • берегоукрепление откосного типа протяженностью 460 м.

Арендатор обязан за свой счет обеспечивать сохранность объектов и устранять нарушения экологических и санитарных норм за пределами арендуемых объектов.

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Шаг аукциона составляет 1,2 млн руб. Срок действия договора аренды составляет от 15 до 49 лет.

Заявку на участие можно подать до 24 мая, итоги подведут 4 июня.

Как сообщали Юга.ру, сочинский морской порт выставляли на продажу в январе, однако торги не состоялись из-за отсутствия участников.

Аренда Порты Сочи Торговля Финансы

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Морской порт в Сочи еще раз выставили на торги для аренды за 26 млн рублей
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