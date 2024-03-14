В Геленджике появится туристский маршрут «Черкесская тропа»

Краснодарский край

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  • Маркотхский хребет, Геленджик © Фото Евгения Маханько
    Маркотхский хребет, Геленджик © Фото Евгения Маханько

В Геленджике приступили к созданию туристского маршрута «Черкесская тропа»

Его разрабатывают при участии местного отделения Русского географического общества. Тропа объединит ряд культурно-исторических локаций от Новороссийска до Пшады. Маршрут станет продолжением проектов «Кавказ Спящий» и «Кавказская Атлантида».

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«Совместная работа художников и ученых Кавказа позволит донести объективную историческую информацию через создание уникального туристского продукта на серьезной теоретической и исторической базе предыдущих проектов», — рассказала председатель Геленджикского местного отделения РГО Юлия Соболева.

Итогом проекта станет онлайн-конференция и презентация маршрута с экскурсией для представителей турфирм. Запуск «Черкесской тропы» намечен на лето 2024 года.

Как писали Юга.ру, майкопские студенты разработали проект туристической тропы «Прометеева полевка» с элементами адыгской мифологии для курорта Лагонаки. 

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