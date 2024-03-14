В Геленджике появится туристский маршрут «Черкесская тропа»

В Геленджике приступили к созданию туристского маршрута «Черкесская тропа»

Его разрабатывают при участии местного отделения Русского географического общества. Тропа объединит ряд культурно-исторических локаций от Новороссийска до Пшады. Маршрут станет продолжением проектов «Кавказ Спящий» и «Кавказская Атлантида».

«Совместная работа художников и ученых Кавказа позволит донести объективную историческую информацию через создание уникального туристского продукта на серьезной теоретической и исторической базе предыдущих проектов», — рассказала председатель Геленджикского местного отделения РГО Юлия Соболева.

Итогом проекта станет онлайн-конференция и презентация маршрута с экскурсией для представителей турфирм. Запуск «Черкесской тропы» намечен на лето 2024 года.