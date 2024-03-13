В Краснодар 14 марта приедет музей на колесах «Поезд Победы»

Музей на колесах пробудет в кубанской столице три дня — с 14 по 16 марта. Экспозиция будет работать с 11:00 до 17:20.

Чтобы посетить «Поезд Победы», нужно зарегистрироваться на официальном сайте проекта и забронировать бесплатный билет. На выставку пускают посетителей в возрасте от 12 лет. Дети от 6 до 11 лет могут увидеть экспонаты только в сопровождении взрослых.