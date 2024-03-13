В Краснодар 14 марта приедет музей на колесах «Поезд Победы»
На железнодорожный вокзал «Краснодар-1» 14 марта прибудет «Поезд Победы»
Музей на колесах пробудет в кубанской столице три дня — с 14 по 16 марта. Экспозиция будет работать с 11:00 до 17:20.
Чтобы посетить «Поезд Победы», нужно зарегистрироваться на официальном сайте проекта и забронировать бесплатный билет. На выставку пускают посетителей в возрасте от 12 лет. Дети от 6 до 11 лет могут увидеть экспонаты только в сопровождении взрослых.
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«Поезд Победы» — это первая в мире интерактивная выставка, размещённая в движущемся составе. Создан к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне. По стране музей на колесах начал курсировать в октябре 2020 года.
Для экспозиции изготовили 150 реалистичных фигур и около четырёх тысяч предметов реквизита. В составе десять вагонов, в каждом из них разные этапы войны. Гости музея смогут увидеть панорамы боев в виртуальной реальности, военную хронику, видео исторических реконструкций и трехмерную компьютерную графику с моделями военной техники.
Из кубанской столицы экспозиция переместится в Новороссийск.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском художественном музее имени Коваленко открыли кинозал. Локацию под названием «КиноАРТ» обустроили в музейном дворике на Пушкинской площади. Там планируют проводить кинопоказы, интерактивные события и образовательные программы.