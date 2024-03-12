В ЮФО больше 1,1 млн человек зарегистрированы как самозанятые

В Южном федеральном округе их больше всего в Краснодарском крае — 477 тыс. 187 человек. В Ростовской области 283 тыс. 727 работников, в Волгоградской — 131 тыс. 722, в Астраханской — 56 тыс. 986. В Севастополе зарегистрировано 30 тыс. 317 самозанятых, в Адыгее — 23 тыс. 88, в Калмыкии — 10 тыс. 152, в Сириусе — 339.

В Ставропольском крае 138 тыс. 713 жителей применяют специальный налоговый режим. В Дагестане зарегистрировано 272 тыс. 448 самозанятых, в Чечне — 118 тыс. 736, в Кабардино-Балкарии — 72 тыс. 975, в Северной Осетии — 42 тыс. 445, в Карачаево-Черкессии — 22 тыс. 977, в Ингушетии — 17 тыс. 139.

Как писали Юга.ру, в 2023 году в Краснодарском крае зарегистрировались более 150 тысяч самозанятых. Больше всего — в сферах красоты и транспорта. По итогам 11 месяцев в бюджет поступило уже более 2,1 млрд рублей налога на профессиональный доход.