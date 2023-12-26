В 2023 году в Краснодарском крае зарегистрировались более 150 тысяч самозанятых. Больше всего — в сферах красоты и транспорта
Глава кубанской ФНС привел статистику субъектов экономической деятельности по региону за 2022 и 2023 годы
26 декабря «Ъ-Кубань» опубликовал интервью с руководителем управления Федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю Алексеем Семеновым. Он рассказал, что сейчас в регионе 443 тыс. самозанятых.
Он уточнил, что по сравнению с 2021 годом число самозанятых жителей Кубани выросло втрое.
«Наиболее распространенными сферами деятельности самозанятых в регионе являются beauty-индустрия, транспортная логистика, строительство, торговля товарами собственного производства, аренда квартир. И по итогам 11 месяцев текущего года в бюджет поступило уже более 2,1 млрд рублей налога на профессиональный доход. И из них 1,3 млрд рублей пойдут в краевой бюджет (в 2022 году было только 300 млн рублей)», — сообщил Семенов.
Он рассказал и о других субъектах экономической деятельности, но пока только за 2022 год:
«Количество юрлиц за 2022 год в крае сократилось на 3,3 тыс. и составило 102 671. Мы это связываем прежде всего с нашей работой по исключению из ЕГРЮЛ недействующих юрлиц и юрлиц с записью о недостоверности сведений. Но надо признать и то, что в 2022 году на 6,3% сократилось и количество регистраций юрлиц при создании».
Чиновник рассказал, что за 2022 год число индивидуальных предпринимателей увеличилось с 211,2 тыс. до 237,8 тыс. Он объяснил прирост упрощением регистрации в электронных сервисах ФНС.
Как сообщали Юга.ру, в июле 2023 года Краснодарский край попал в пятерку регионов РФ по числу самозанятых. Сбер уточнил, что число пользователей сервиса для самозанятых «Свое дело» в Краснодарском крае превысило 1,5 млн человек.