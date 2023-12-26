В 2023 году в Краснодарском крае зарегистрировались более 150 тысяч самозанятых. Больше всего — в сферах красоты и транспорта

Глава кубанской ФНС привел статистику субъектов экономической деятельности по региону за 2022 и 2023 годы

26 декабря «Ъ-Кубань» опубликовал интервью с руководителем управления Федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю Алексеем Семеновым. Он рассказал, что сейчас в регионе 443 тыс. самозанятых.

Он уточнил, что по сравнению с 2021 годом число самозанятых жителей Кубани выросло втрое.

«Наиболее распространенными сферами деятельности самозанятых в регионе являются beauty-индустрия, транспортная логистика, строительство, торговля товарами собственного производства, аренда квартир. И по итогам 11 месяцев текущего года в бюджет поступило уже более 2,1 млрд рублей налога на профессиональный доход. И из них 1,3 млрд рублей пойдут в краевой бюджет (в 2022 году было только 300 млн рублей)», — сообщил Семенов.