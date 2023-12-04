Назад в СССР. В Госдуме снова предложили ввести налог на бездетность

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам от «Единой России» Евгений Федоров выступил с инициативой ввести налог на бездетность

По его словам, в стране необходимо стимулировать рождаемость разными способами, и концепция отчислений в казну в СССР зарекомендовала себя неплохо.

«Мы исходим из того, как эксперты, что всё-таки вернёмся к русскому типу исторического государственного строительства защитно-оборонительного и идентичности через русскую многонациональность. То есть русский как многонациональный народ. Исходя из этого, нам надо понимать под демографией не только рождение детей, но и в принципе процедуру обрусения, то есть формирование народа в силу миграционных потоков, естественно русских, и в силу увеличения численности населения, прирост по всем параметрам, а не только через механизм рождения ребёнка», — заявил Евгений Федоров в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он добавил, что если для проектов не будет хватать денег, то нужно вводить налог на бездетность.

«Это не наказание — это способ решения проблемы», — подытожил Федоров.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб высказала противоположную позицию по этому вопросу. По её мнению, налог на бездетность — это не что иное, как наказание.

«Я считаю, что возвращение налога на бездетность недопустимо. Это дискриминация в отношении людей, у которых нет детей», — сказала Бессараб в беседе с «Лентой.ру».

Напомним, с 1941 года в СССР действовал налог на бездетность. Тогда он назывался «Налогом на холостяков, одиноких и малосемейных граждан», а в народе — «налогом на яйца». Бездетные мужчины от 20 до 50 лет и бездетные замужние женщины от 20 до 45 лет должны были отчислять 6 % зарплаты государству. Отменили налог на бездетность только в 1990-х годах.

В РФ уже не раз предлагали вернуть такой налог, в последний раз подобные идеи озвучивали в 2020 году.

Как писали Юга.ру, депутат Госдумы от Краснодарского края Светлана Бессараб предложила сократить рабочий день в пятницу до обеда. По её мнению, такой вариант не скажется на продуктивности сотрудников.