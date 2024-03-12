В Сочи на участке строительства обхода Адлера начали буровые работы

Дорожники возводят подпорную стену тоннеля в селе Высокое на месте будущей развязки с автодорогой А-149 «Краснополянское шоссе». Всего на обходе Адлера планируют построить два тоннеля протяженностью около 12 км. Они войдут в состав новой скоростной автомагистрали М-4 «Дон» — Сочи. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Сочи со ссылкой на зампредседателя Правительства РФ Марата Хуснуллина.

«Скоростная трасса М-4 «Дон» — Сочи сократит время в пути от Джубги до Адлера с 7 до 1,5 часа. Общая протяженность объекта составит более 130 км. Сейчас на одном из его важнейших этапов — обходе Адлера — стартовали буровые работы», — рассказал Хуснуллин.

Сейчас в районе села Высокое работают три буровые установки, а на месте будущей развязки с А-147 у поселка Кудепста, где будет соединение с тоннелем, — две. Также специалисты обустраивают площадки для завода по производству железобетонной обделки, строительных городков, перестраивают инженерные сети, организуют подъездные дороги.

Проект тоннеля в данный момент находится на согласовании.



Напомним, что дорогу в обход Адлера планируют построить к концу 2027 года. Ее возведение оценили в 1,4 трлн рублей.