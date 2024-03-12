В Краснодаре начали демонтировать рекламные объекты формата «суперсайт»

Работу по очистке улиц от таких объектов ранее не проводили. 12 марта специалисты приступили к разбору конструкции на кольце на пересечении улиц Дзержинского и 3-я Трудовая.

В планах на этот год — снос ещё пяти крупных незаконных рекламных конструкций. Работы обещают завершить в кратчайшие сроки.

В январе 2024 года в городе убрали 29 временных сооружений, которые признали незаконными. А за весь 2023 год демонтировали и 1,5 тыс. «рекламных конструкций под серым флагом».