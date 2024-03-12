В Краснодаре начали демонтировать рекламные объекты формата «суперсайт»
Глава Краснодара поручил демонтировать крупные рекламные конструкции, которые признали незаконными
Работу по очистке улиц от таких объектов ранее не проводили. 12 марта специалисты приступили к разбору конструкции на кольце на пересечении улиц Дзержинского и 3-я Трудовая.
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В планах на этот год — снос ещё пяти крупных незаконных рекламных конструкций. Работы обещают завершить в кратчайшие сроки.
В январе 2024 года в городе убрали 29 временных сооружений, которые признали незаконными. А за весь 2023 год демонтировали и 1,5 тыс. «рекламных конструкций под серым флагом».
Как писали Юга.ру, всего в Краснодаре в 2024 году снесут больше 500 рекламных объектов. А на улице Петра Метальникова после жалоб местных жителей уберут ларьки. Мэрия признала объекты незаконными.