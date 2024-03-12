В Краснодаре начали демонтировать рекламные объекты формата «суперсайт»

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «KRD.ru»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «KRD.ru»

Глава Краснодара поручил демонтировать крупные рекламные конструкции, которые признали незаконными

Работу по очистке улиц от таких объектов ранее не проводили. 12 марта специалисты приступили к разбору конструкции на кольце на пересечении улиц Дзержинского и 3-я Трудовая.

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В планах на этот год — снос ещё пяти крупных незаконных рекламных конструкций. Работы обещают завершить в кратчайшие сроки.

В январе 2024 года в городе убрали 29 временных сооружений, которые признали незаконными. А за весь 2023 год демонтировали и 1,5 тыс. «рекламных конструкций под серым флагом».

Как писали Юга.ру, всего в Краснодаре в 2024 году снесут больше 500 рекламных объектов. А на улице Петра Метальникова после жалоб местных жителей уберут ларьки. Мэрия признала объекты незаконными.

Благоустройство Краснодар

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