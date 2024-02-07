В Краснодаре в 2024 году снесут больше 500 рекламных конструкций
Мэрия Краснодара рассказала о планах демонтировать рекламные щиты, стенды и другие объекты
За первую половину 2023 года признали незаконными и снесли 680 объектов. Всего, по словам главы города Евгения Наумова, за весь период удалось демонтировать 1,5 тыс. «рекламных конструкций под серым флагом».
«Прошедший год точно показательный. Даже стало заметно меньше желающих заниматься правонарушением», — считает Наумов.
В 2024 году демонтажу подлежат еще 538 конструкций:
- 5 рекламных щитов формата 3х6;
- 517 информационных стендов;
- 9 настенных панно;
- 5 конструкций формата «суперсайт».
Также 7 февраля стало известно, что на улице Петра Метальникова после жалоб местных жителей снесут ларьки. Мэрия признала объекты незаконными. В администрации сообщили, что павильоны установлены на территории автомобильной парковки. Территория принадлежит жителям многоквартирного дома.