В Краснодаре в 2024 году снесут больше 500 рекламных конструкций

Мэрия Краснодара рассказала о планах демонтировать рекламные щиты, стенды и другие объекты

За первую половину 2023 года признали незаконными и снесли 680 объектов. Всего, по словам главы города Евгения Наумова, за весь период удалось демонтировать 1,5 тыс. «рекламных конструкций под серым флагом».

«Прошедший год точно показательный. Даже стало заметно меньше желающих заниматься правонарушением», — считает Наумов.

В 2024 году демонтажу подлежат еще 538 конструкций: