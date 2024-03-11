В Краснодарском крае отметят Масленицу. Публикуем афишу

Во всех городах и районах Краснодарского края с 11 по 17 марта пройдут концерты и театрализованные представления, приуроченные к празднованию Масленицы (12+)

В Темрюкском районе выставочный комплекс «Атамань» ждет гостей с 13 по 17 марта. Будут огненное шоу, выступления балалаечников, состязания, рубка чучела и викторины. Кроме того, для гостей приготовят блины, выпечку и борщ, а также познакомят со старинными дворовыми и хороводными играми.

Всего в регионе 2,5 тыс. учреждений культуры приготовили развлекательные мероприятия. Так, в Центральном концертном зале Краснодара 11, 13, 15 и 16 марта ансамбль «Казачья душа» представит музыкальную программу «Широкая Масленица».

17 марта Масленицу отметят в Абрау-Дюрсо на площади Александра II. Атмосферу создадут тематические декорации и активности — качели-самовар «Хохлома», «Бум Богатырь», ложечный тир, аттракцион «Метание блинов», бои подушками на бревне. Также выступят ходулисты, артисты эстрады и русского народного жанра. Для детей организуют городок с творческими мастер-классами и аниматорами, для взрослых — ярмарку ремесленников. Будет работать праздничный фудкорт.

Запланированы экскурсии по винному дому, гастрономические мастер-классы, прогулки на лошадях и электровелосипедах. По специальному расписанию будут работать детский центр и парк водного транспорта.