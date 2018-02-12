Роспотребнадзор дал рекомендации, как сохранить здоровье в Масленицу

Роспотребнадзор предупредил граждан об основных мерах профилактики пищевых отравлений во время Масленицы

На упаковке должна быть этикетка с наименованием продукции, составом, датой изготовления, сроком годности, условиями хранения, наименованием и местом нахождения изготовителя, показателями пищевой ценности, данными о наличии компонентов, полученных с применением ГМО, единым знаком обращения продукции на рынке стран — членов Евразийского экономического союза.

В ведомстве отметили, что при выборе готовых блинов с начинкой или без нее следует обращать внимание на внешний вид продукта, условия хранения и сроки годности.

Упаковка должна быть целостной, без дефектов, которые появились вследствие неправильного хранения и транспортировки. Все блины должны быть одинакового размера, плотно свернуты, они могут быть кремового или слегка коричневого цвета.

В идеале в состав блинов должны входить мука, молоко и куриные яйца. При этом допускается использование сухого молока, яичного порошка и растительного белка, передает RT.

При покупке ингредиентов для самостоятельного изготовления блинов следует обратить внимание на информацию о производителе, дату и срок годности, условия хранения и их соблюдение в точке торговли, а также наличие документов, подтверждающих качество и безопасность. Не стоит покупать продукты в местах несанкционированной торговли или с рук.

«Если вы решили отведать блинов в местах, где проводятся уличные гуляния или другие массовые мероприятия, то присмотритесь к условиям реализации продукции: соблюдаются ли правила гигиены продавцом, содержит ли он в чистоте свое рабочее место, соблюдает ли условия хранения начинок и прочих ингредиентов», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Кроме того, перед употреблением еды на улице нужно обработать руки гигиеническими салфетками.

В ведомстве напомнили о принципах рационального питания и рекомендовали не переедать и не увлекаться алкоголем. Во время застолья следует чередовать жирные и жареные блюда с сырыми овощами — это поможет нормализовать пищеварение. Стоит проводить больше времени на свежем воздухе и участвовать в праздничных мероприятиях, так как активный отдых пойдет на пользу здоровью, заключили в Роспотребнадзоре.

Масленичная неделя началась 12 февраля и продлится до 18 февраля, затем начнется Великий пост.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре городская Масленица откроется на Пушкинской площади 13 февраля.