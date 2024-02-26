Ложечный тир, метание блинов, бои подушками. Новороссийцев приглашают отметить Масленицу в Абрау-Дюрсо

Краснодарский край

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  • © Фото Виталия Тимкива, Юга.ру
    © Фото Виталия Тимкива, Юга.ру

17 марта в поселке Абрау-Дюрсо под Новороссийском на площади Александра II отметят Масленицу

Гостей ожидают тематические декорации и различные активности, среди которых качели-самовар «Хохлома», «Бум Богатырь», ложечный тир, аттракцион «Метание блинов», бои подушками на бревне и другие. Также среди развлечений — бросание валенка, перетягивание каната, битва хороводов.

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Для детей построят городок, где маленьких посетителей будут развлекать аниматоры. Также там пройдут творческие мастер-классы, где мальчики и девочки своими руками создадут соломенную игрушку, куклу-оберег и картину из шерсти, распишут деревянных лошадок, ложки и свистушки, а также изготовят кокошники.

На масленичном фудкорте будут разнообразные угощения — горячие блины, чай и многое другое. На ярмарке ремесленников можно будет купить изделия, созданные местными мастерами. На главной сцене Абрау-Дюрсо пройдут выступления артистов эстрады и русского народного жанра. Кульминацией праздника станет сжигание шестиметрового чучела зимы.

Как писали Юга.ру, круизный лайнер «Владимир Жириновский» свяжет Сочи, Новороссийск, Батуми и Стамбул.

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