В Сочи анонсировали строительство развлекательного центра мирового класса за 10 млрд рублей

В Сочи в 2024 году начнут строить первый развлекательный центр мирового класса «Эпицентр Впечатлений»

Пространство для концертов и событийных мероприятий возведут с использованием передовых технологий. Там будут проходить иммерсивные и кинетическое аудиовизуальное шоу, мюзиклы, спортивные и киберспортивные турниры, фестивали электронной музыки. Планируется построить и несколько парков — интерактивный, виртуальной реальности и мультимедийный.

«Запуск проекта усилит позиции горного кластера в качестве событийного якоря для туристов. При этом планируется создать порядка 750 рабочих мест, что будет способствовать росту экономического потенциала Сочи», — считает первый заместитель главы Сочи по экономике и финансам Светлана Калинина.

Комплекс площадью 30,7 тыс. кв. метров появится на территории игорной зоны «Красная Поляна». Реализовать проект планируют к 2027 году. Его стоимость оценивают в 10 млрд рублей.