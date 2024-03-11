В Сочи анонсировали строительство развлекательного центра мирового класса за 10 млрд рублей
В Сочи в 2024 году начнут строить первый развлекательный центр мирового класса «Эпицентр Впечатлений»
Пространство для концертов и событийных мероприятий возведут с использованием передовых технологий. Там будут проходить иммерсивные и кинетическое аудиовизуальное шоу, мюзиклы, спортивные и киберспортивные турниры, фестивали электронной музыки. Планируется построить и несколько парков — интерактивный, виртуальной реальности и мультимедийный.
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«Запуск проекта усилит позиции горного кластера в качестве событийного якоря для туристов. При этом планируется создать порядка 750 рабочих мест, что будет способствовать росту экономического потенциала Сочи», — считает первый заместитель главы Сочи по экономике и финансам Светлана Калинина.
Комплекс площадью 30,7 тыс. кв. метров появится на территории игорной зоны «Красная Поляна». Реализовать проект планируют к 2027 году. Его стоимость оценивают в 10 млрд рублей.
Как писали Юга.ру, в 2024 году в Сочи начнут строить новый горнолыжный курорт «Турьев Хутор». Он предполагает 58 километров новых горнолыжных трасс, строительство гостиниц, пешеходных и веломаршрутов и прочую сопутствующую инфраструктуру. Застройщик уже нанес ущерб нацпарку на 2,5 млрд рублей.