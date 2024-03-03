В Кисловодске потратят больше 8 млрд рублей на строительство новых санаториев и гостиниц

До конца 2024 года в Кисловодске откроют восемь новых гостиниц и санаториев. На их строительство уйдет более 8 млрд рублей

В Кисловодске идет строительство восьми новых рекреационных объектов — санаториев и гостиниц. Открыть их планируют до конца 2024 года, сообщили «Вести Ставрополье».

Отмечается, что новые объекты дадут Кисловодску около тысячи дополнительных коечных мест. А объем инвестиций в строительство составляет более 8 млрд рублей.

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