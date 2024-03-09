У Привокзальной площади Краснодара появится новый выезд для автомобилей

Краснодарский край

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  • Переулок, по которому с 31 марта 2024 г. можно будет выехать с Привокзальной площади Краснодара © Скриншот сайта Maps.google.com
    Переулок, по которому с 31 марта 2024 г. можно будет выехать с Привокзальной площади Краснодара © Скриншот сайта Maps.google.com

Дорожное движение будет реорганизовано с 31 марта на Привокзальной площади Краснодара

Департамент транспорта и дорожного хозяйства Краснодара 9 марта анонсировал изменение схемы движения по Привокзальной площади.

Будет добавлен новый выезд на улицу Гоголя с платной муниципальной парковки перед железнодорожным вокзалом. Помимо этого, станет односторонним движение автотранспорта по трамвайным путям на улице Гоголя до нового выезда с муниципальной парковки.

Изменения вступят в силу с 31 марта 2024 года.

  • Синим отмечен новый выезд с Привокзальной площади, красным – новое одностороннее движении по ул. Гоголя © Скриншот публикации на сайте администрации Краснодара, Krd.ru
    Синим отмечен новый выезд с Привокзальной площади, красным – новое одностороннее движении по ул. Гоголя © Скриншот публикации на сайте администрации Краснодара, Krd.ru

Ранее на этой неделе Юга писали о том, что в Анапе построят новый участок набережной в сторону Супсеха и что консульство Турции переехало из Новороссийска в Краснодар.

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У Привокзальной площади Краснодара появится новый выезд для автомобилей
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