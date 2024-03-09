У Привокзальной площади Краснодара появится новый выезд для автомобилей

Дорожное движение будет реорганизовано с 31 марта на Привокзальной площади Краснодара

Департамент транспорта и дорожного хозяйства Краснодара 9 марта анонсировал изменение схемы движения по Привокзальной площади.

Будет добавлен новый выезд на улицу Гоголя с платной муниципальной парковки перед железнодорожным вокзалом. Помимо этого, станет односторонним движение автотранспорта по трамвайным путям на улице Гоголя до нового выезда с муниципальной парковки.

Изменения вступят в силу с 31 марта 2024 года.