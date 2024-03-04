В Краснодаре открылось генконсульство Турции

Генеральное консульства Турции переехало из Новороссийска в Краснодар

Предыстория: О переезде турецкого генконсульства из Новороссийска в Краснодар власти сообщали в декабре 2022 года. Распоряжение о переводе еще в 2017 году подписал бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Сроки переезда консульства тогда не уточнялись.

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1 марта 2024 года издание «Юг Times» рассказало об открытии генерального консульства Турции в Краснодаре. Оно располагается на улице Северной, 369.



Ведомство переехало в Краснодар во главе с генеральным консулом Метином Озканом.



«В настоящее время уже поднят флаг, осуществляются все необходимые мероприятия для организации деятельности дипмиссии в краевой столице. Консульский округ Турецкого генконсульства не меняется с переводом его на территорию краевой столицы. В плане внешнеэкономической деятельности мы рассчитываем, что регион от этого выиграет, и генеральное консульство Турции, находясь в столице края, сможет активнее содействовать российскому и краевому бизнесу, ведущему деятельность с турецкими партнерами», — рассказала СМИ руководитель представительства МИД в Краснодаре Ольга Шалимова.

Консульство решает гражданские вопросы. Через него можно получить загранпаспорт, визу, зарегистрировать брак или рождение ребенка. Также там можно продлить водительские права, получить гражданство и воспользоваться услугами нотариуса.