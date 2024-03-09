В Краснодаре собирают 170 тыс. рублей на реанимобиль в Москву для девушки с редкой опухолью

Сбор денег на оплату реанимобиля в Москву для девушки с тяжелым заболеванием начат в Краснодаре

Активисты объявили сбор денег для оплаты реанимобиля, который к 11 марта мог бы доставить из Краснодара в Москву девушку с редким онкологическим заболеванием. На момент начала акции было собрано 50 тысяч рублей из необходимых 220. Номер для сбора средств — 8 (989) 2654882 (Сбербанк) Татьяна Федоровна З.