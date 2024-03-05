Жители Краснодара могут получить бесплатные путевки в санатории для детей

Управление по вопросом семьи и детства Краснодара рассказало о бесплатных путевках в санатории Азово–Черноморского побережья

Весной 2024 года в Краснодаре дети могут отправиться по бесплатным путевкам в санатории Азово–Черноморского побережья. Об этом сообщает портал управления по вопросом семьи и детства.

Получить бесплатную путевку в лагерь, санаторий или бальнеолечебницу может родитель (законный представитель) ребенка, который является гражданином РФ и проживает в Краснодаре.



При постановке в очередь для получения путевок важно помнить:

ребенку должно быть от 7 до 17 лет на момент сдачи документов и на день выдачи путевки (курсовки);

дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом, обеспечиваются путевками по месту регистрации в первую очередь;

дети, добившиеся успехов в общественной деятельности, учебе, победители соревнований, олимпиад, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети участников СВО обеспечиваются путевками в преимущественном порядке.

Многодетные семьи, малоимущие и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации имеют преимущественное право на получение путевок в управлениях социальной защиты по месту регистрации.



Документы принимают в управлении во вторник, среду и четверг c 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00, а также в любом многофункциональном центре Краснодара. Телефон для справок 8 (861) 277-30-88.

Подробнее о правилах и документах, которые необходимо предоставить, можно узнать здесь.