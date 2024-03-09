ФК «Краснодар» потерял первое место в Премьер-лиге

Футбольный клуб «Краснодар» 8 марта проиграл на выезде «Ростову» — 1:2. У дончан оба мяча забил иранский полузащитник Мохаммад Мохеби. У краснодарцев при счете 0:2 отличился колумбийский форвард Джон Кордоба. Ранее за две желтые карточки был удален вингер «быков» Олакунле Олусегун.

Матч в Ростве-на-Дону посетили более 200 краснодарских болельщиков © Скриншот публикации на сайте ФК «Краснодар», Fckrasnodar.ru

Матч в Ростве-на-Дону посетили более 200 краснодарских болельщиков © Скриншот публикации на сайте ФК «Краснодар», Fckrasnodar.ru

Поражение «Краснодара» дало шанс преследователям — и они этим шансом воспользовались: «Зенит» 9 марта разгромил «Урал» со счетом 4:1, а московское «Динамо» выиграло у «Ахмата» 2:0.

Как итог, «Зенит» с 40 очками возглавил турнирную таблицу — в прошлый раз петербургский клуб оказался на вершине после 16-го тура и продержался там ровно одну неделю. «Краснодар» с 39 очками второй, «Динамо» (38) — третье.

Следующий тур состоится 31 марта. «Краснодар» на выезде сыграет с московским «Локомотивом», «Зенит» отправится в Самару на матч с «Крыльями Советов», а «Динамо» примет «Ростов».

Ранее на этой неделе мы писали о том, что главную трибуну «Сочи Автодрома» вскоре разберут и что в Сочи 8 марта прошел забег «Женская миля».