В Сочи пройдет забег «Женская миля»

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Сочи 8 марта проведут женский забег

Участницы забега стартуют в 10:00 от Южного молла. Маршрут пройдет по Приморской набережной. Организаторы подготовили три дистанции для разных уровней подготовки.

«Забег «Женская миля» — это одно из самых ярких спортивных событий весны. Такие мероприятия в нашем олимпийском Сочи делают спорт и физкультуру популярнее», — сказал руководитель городского департамента физической культуры и спорта Анатолий Мирошников.

Зарегистрироваться на забег можно на сайте sportclubsochi.ru.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в Краснодаре, Сириусе и на Кавминводах 1 января прошел Забег обещаний. Его участники писали на нагрудном номере обещание, которое выполнят в 2024 году. 

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