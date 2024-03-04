В Сочи пройдет забег «Женская миля»

Участницы забега стартуют в 10:00 от Южного молла. Маршрут пройдет по Приморской набережной. Организаторы подготовили три дистанции для разных уровней подготовки.

«Забег «Женская миля» — это одно из самых ярких спортивных событий весны. Такие мероприятия в нашем олимпийском Сочи делают спорт и физкультуру популярнее», — сказал руководитель городского департамента физической культуры и спорта Анатолий Мирошников.

Зарегистрироваться на забег можно на сайте sportclubsochi.ru.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в Краснодаре, Сириусе и на Кавминводах 1 января прошел Забег обещаний. Его участники писали на нагрудном номере обещание, которое выполнят в 2024 году.