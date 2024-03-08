Главную трибуну «Сочи Автодрома» демонтируют

«Как мне объяснили, эта трещина появилась из-за разницы строительных методов, которые использовали при забивании свай. В результате они по-разному восприняли нагрузку, и одна часть со временем углубилась в почву больше, чем другая», пишет Мельникова.

До конца 2024 года будет полностью демонтирована главная трибуна «Сочи Автодрома» — об этом в своем телеграм-канале сообщила спортивная журналистка Мария Мельникова. Официальной причиной для признания трибуны аварийной стал разошедшийся шов на крыше.

По мнению журналистки, это событие означает, что «дни «Сочи Автодрома» окончательно сочтены». Аналогичное мнение высказывает обозреватель сайта «Чемпионат» Максим Вершинин.

«Первым шагом стало урезание 5,8-километрового кольца до жалкой конфигурации круга в 2,3 км, чего было недостаточно даже для национальных серий», заявляет Вершинин и приводит слова гонщика и инструктора Станислава Аксёнова:

«Единственное, чем [трасса в новом варианте] может быть интересна, так это новой связкой, образовавшейся из срезки. Трек настолько короткий, так много поворотов направо, что начинает не то что укачивать, но появляется ощущение, будто ты на компьютерном стуле покрутился».

Также в начале февраля дирекция автодрома в одностороннем порядке расторгла договоренности с единственным гоночным чемпионатом, который еще проводился на этой трассе — Российской Дрифт Серией (РДС).

«Несмотря на то что буквально четыре месяца назад Российская Дрифт Серия получила официальное подтверждение о проведении соревнований по дрифту на «Сочи Автодроме» и в декабре Министерство спорта РФ внесло эти соревнования в Единый календарный план всероссийских и межрегиональных спортивных мероприятий на 2024 год, ООО «НИЦ», в чьём доверительном управлении находится «Сочи Автодром», уведомило нас об отзыве без уважительной причины ранее выданного согласования», утверждают представители Российской Дрифт Серии.

На официальный запрос «Чемпионата» о возможности проведения автоспортивных соревнований на трассе пресс-служба «Сочи Автодрома» ответила следующее:

«Сегодня автодром, расположенный в «Сириусе», модернизируется и в дальнейшем будет использоваться для разных задач, связанных с развитием федеральной территории и её проектов. В частности, он будет включён в программы «умного туризма», которые позволяют совместить отдых на побережье с обучением, просвещением, посещением выставок и концертов, спортивным досугом. Также формируется план проведения на автодроме спортивных и физкультурных мероприятий. Уже в ближайшее время жители и гости федеральной территории смогут принять участие в велосипедных и беговых соревнованиях, в том числе в забегах на марафонские дистанции».

«Как видите, ни слова об автоспорте», резюмирует Максим Вершинин. «Соседи автодрома наконец-то избавятся от досаждающего им шума, у застройщиков появится ценнейшая территория под строительство, а гонщики… Да кто вообще о них думает?»