Спрос на Ремарка вырос на 80%

Российские издательства и сети книжных магазинов в 2023 году отметили значительный рост продаж книг на военную и патриотическую тематику — такое исследование провели журналисты РБК.

Так, у издательства «Эксмо» за 2023 год продажи книг о военном искусстве и патриотизме выросли на 15% по количеству экземпляров по сравнению с предыдущим годом. У издательской группы «Азбука-Аттикус» — на 27%. У издательства АСТ — на 43%, но по сравнению с 2021-м, притом только в феврале 2024-го рост составил 61% относительно февраля 2023-го.

Книжные магазины подтверждают эту статистику. В «Читай-городе» утверждают, что продажи в категории «военное дело» в 2023 году выросли на 15% относительно 2022-го. В «Библио-Глобусе» рост спроса на историческую литературу к февралю 2024 года оценивают в 40% относительно февраля 2023-го.

В издательстве АСТ отмечают внушительный рост продаж произведений Эриха Марии Ремарка — на 80% с 2020 года. При этом список бестселлеров АСТ в категории «военное искусство» и «история» на данный момент возглавляет «Искусство войны» Сунь-Цзы. Эта же книга лидирует по продажам и у «Эксмо». А у «Альпина нон-фикшн» абсолютным лидером по продажам второй год является книга «Сказать жизни «Да!» — мемуары психиатра Виктора Франкла, который прошел четыре нацистских концлагеря.

«Мемуары, дневники, исторические книги позволяют людям провести аналогии с днем сегодняшним, найти схожесть, подтверждение своему мнению, отследить поведенческую модель великих мыслителей, которую можно заимствовать», считает политолог Валерия Касамара. По ее мнению, сегмент военной и исторической литературы в ближайшее время продолжит уверенно расти.

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