Жители Краснодарского края стали чаще кататься на самокатах — статистика

Краснодарцы чаще всего пользовались кикшерингом во время февральских праздников

МТС на основе данных собственного сервиса кикшеринга Юрент проанализировала поездки кубанцев на самокатах прошедшей зимой. С ноября по февраль самокаты брали в аренду в два раза чаще, чем годом ранее, несмотря на холодное время года. С 15 ноября до конца жители края пользовались кикшерингом более 1,5 млн раз.

Городами-лидерами по количеству поездок зимой в стране стали Краснодар, Сочи и Адлер, а самыми популярными зимними днями — 14 и 23 февраля. Особенно заметен рост спроса на кикшеринг в Краснодаре: 13-14 и 23-24 февраля пользователи катались не реже, чем в июне и августе 2023 года.

Чаще всего на самокатах в Краснодаре передвигаются по улицам Восточно-Кругликовская и Красных партизан. В Сочи активнее всего катаются по Курортному проспекту, улицам Конституции и Орджоникидзе. В Сириусе ожидаемо излюбленным местом для поездок стала территория Олимпийского парка, в том числе Олимпийский проспект и улица Голубая.

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Большая часть поездок поездок зимой длилась около 20 минут. Примерно 60% прогулок пришлось на вечер — с 17:00 до 21:00. Короткие поездки — до 10 минут — чаще всего используют подписчики МТС Premium, которым доступны скидки на кикшеринг Юрент.