Краснодарцев в выходные приглашают посмотреть и обсудить фильм «Я богиня»

Киноклуб «Самопознание через кино» в субботу, 9 марта, проведет кинопоказ и обсуждение картины с Александрой Бортич в главной роли.

Фильм о девушке, которая потеряла мужа и работу. После неудач она решила, что нужно измениться и записалась на тренинг «Стать богиней». Результат у занятий точно есть, но стала ли жизнь героини лучше — вопрос.