Краснодарцев в выходные приглашают посмотреть и обсудить фильм «Я богиня»

Краснодарский край

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  • © скриншот видео трейлера фильма «Я богиня» на сайте kinopoisk.ru/film/5088693/video/type/0/
    © скриншот видео трейлера фильма «Я богиня» на сайте kinopoisk.ru/film/5088693/video/type/0/

В Краснодаре 9 марта пройдет показ фильма «Я богиня», картину предлагают обсудить с психологом (16+)

Киноклуб «Самопознание через кино» в субботу, 9 марта, проведет кинопоказ и обсуждение картины с Александрой Бортич в главной роли.

Фильм о девушке, которая потеряла мужа и работу. После неудач она решила, что нужно измениться и записалась на тренинг «Стать богиней». Результат у занятий точно есть, но стала ли жизнь героини лучше — вопрос.

Маньяки, призраки и путешествие в Арктику:

Организаторы приглашают посмотреть фильм и обсудить сюжет. Модератор встречи — астропсихолог, специалист по гармонизации личности через самопознание Александр Арищенко.

Начало в 18:00, адрес: улица Монтажников, 1/4 (бизнес центр SAS), этаж 5, кабинет 505. Стоимость участия 1 000 рублей. Информация о билетах по ссылке.

Как писали Юга.ру, в краснодарской галерее «Март» 6 марта состоится лекция Дениса Куренова «Сатанофеминизм: как дьявол даровал женщинам свободу» (18+).

Афиша Кино Краснодар Психология

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Краснодарцев в выходные приглашают посмотреть и обсудить фильм «Я богиня»
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