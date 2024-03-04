Краснодарцев в выходные приглашают посмотреть и обсудить фильм «Я богиня»
В Краснодаре 9 марта пройдет показ фильма «Я богиня», картину предлагают обсудить с психологом (16+)
Киноклуб «Самопознание через кино» в субботу, 9 марта, проведет кинопоказ и обсуждение картины с Александрой Бортич в главной роли.
Фильм о девушке, которая потеряла мужа и работу. После неудач она решила, что нужно измениться и записалась на тренинг «Стать богиней». Результат у занятий точно есть, но стала ли жизнь героини лучше — вопрос.
Маньяки, призраки и путешествие в Арктику:
Организаторы приглашают посмотреть фильм и обсудить сюжет. Модератор встречи — астропсихолог, специалист по гармонизации личности через самопознание Александр Арищенко.
Начало в 18:00, адрес: улица Монтажников, 1/4 (бизнес центр SAS), этаж 5, кабинет 505. Стоимость участия 1 000 рублей. Информация о билетах по ссылке.
Как писали Юга.ру, в краснодарской галерее «Март» 6 марта состоится лекция Дениса Куренова «Сатанофеминизм: как дьявол даровал женщинам свободу» (18+).