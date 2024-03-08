В Сочи к 8 марта приготовили торт-рекордсмен

Ягодным тортом весом 623 кг сегодня угощали всех желающих на Южном Молу в Сочи

К Международному женскому дню в Сочи приготовили ягодный торт весом 623,7 кг.

Главный редактор реестра рекордов России Влад Копылов сказал РИА «Новости», что «это самый большой торт в мире в категории ягодных» и что его агентство уже зафиксировало рекорд.

Торт декорирован натуральными ягодами — черникой, малиной и клубникой. По центру из живых цветов выложена цифра «8».

«Там очень легкий крем, бананы, в бисквитах мацони, мы его готовили два дня», рассказала Сусанна Эскузян, генеральный директор сети кондитерских «Ваниль», которая приготовила этот торт. «Это четыре метра в длину, 2,4 метра в ширину. Он изготовлен из нашего кубанского сырья, и еще важно, что он сделан из натуральных продуктов».

Над приготовлением торта, по словам Эскузян, два дня трудились 20 кондитеров. Он рассчитан на 6000 порций по 100 граммов.

Занятно, что днем ранее на Южном Молу выступала рок-группа под названием Pizza.

Также на уходящей неделе сочинцам предложили проголосовать за территорию для благоустройства.