Жителям Сочи предложили выбрать пространство для благоустройства
Власти Сочи анонсировали голосование за благоустройство городской территории
6 марта пресс-служба администрации Сочи напомнила жителям курорта о возможности проголосовать за благоустройство территории.
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На голосование вынесли объекты:
- территория в районе дома №76а по улице Голубые Дали в Адлерском районе;
- территория на переулке Лооский, 2/1в, рядом с домом культуры «Горное Лоо» в Лазаревском районе;
- сквер на Цветном бульваре в Центральном районе;
- территория набережной реки Хосты по улице Ялтинской в Хостинском районе.
Жители Сочи могут сделать выбор с 15 по 17 марта. Пункты голосования будут организованы во всех внутригородских районах курорта. Их адреса можно узнать на сайте.
Напомним, что краснодарцы также могут выбрать общественную территорию для благоустройства.
Как писали ранее Юга.ру, в марте в Краснодаре планировали начать строительство сквера им. Гатова. За его благоустройство в 2023 году проголосовали почти 43 тыс. человек.