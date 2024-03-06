Жителям Сочи предложили выбрать пространство для благоустройства

Краснодарский край

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  • Сочи © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    Сочи © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Власти Сочи анонсировали голосование за благоустройство городской территории

6 марта пресс-служба администрации Сочи напомнила жителям курорта о возможности проголосовать за благоустройство территории.

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На голосование вынесли объекты:

  • территория в районе дома №76а по улице Голубые Дали в Адлерском районе;
  • территория на переулке Лооский, 2/1в, рядом с домом культуры «Горное Лоо» в Лазаревском районе;
  • сквер на Цветном бульваре в Центральном районе;
  • территория набережной реки Хосты по улице Ялтинской в Хостинском районе.

Жители Сочи могут сделать выбор с 15 по 17 марта. Пункты голосования будут организованы во всех внутригородских районах курорта. Их адреса можно узнать на сайте.

Напомним, что краснодарцы также могут выбрать общественную территорию для благоустройства.

Как писали ранее Юга.ру, в марте в Краснодаре планировали начать строительство сквера им. Гатова. За его благоустройство в 2023 году проголосовали почти 43 тыс. человек.

Благоустройство Парки Сочи

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