Жителям Сочи предложили выбрать пространство для благоустройства

Жители Сочи могут сделать выбор с 15 по 17 марта. Пункты голосования будут организованы во всех внутригородских районах курорта. Их адреса можно узнать на сайте .

Напомним, что краснодарцы также могут выбрать общественную территорию для благоустройства.



Как писали ранее Юга.ру, в марте в Краснодаре планировали начать строительство сквера им. Гатова. За его благоустройство в 2023 году проголосовали почти 43 тыс. человек.