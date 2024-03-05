В Сочи выступит группа Pizza
Власти Сочи анонсировали концерт российской группы Pizza
7 марта в 18:30 на площади Южного мола в Сочи выступит группа Pizza.
Напомним, на курорте проходит Всемирный фестиваль молодежи. На 7 марта запланировали несколько мероприятий на территории Южного мола. Праздничная программа в этот день приурочена не только к ВФМ-2024, но и к десятилетию открытия Паралимпийских игр, пишет мэрия.
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Для жителей и гостей города в 16:00 проведут квест «Молодежь Вместе» с творческими, интеллектуальными и спортивными играми. Также на территории Южного мола установят точки активностей — велооркестр и авиасимулятор.
В 16:30 начнут выступать молодежные коллективы города. А в 18:00 начнется концерт сочинской кавер-группы.
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