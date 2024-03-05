7 марта в 18:30 на площади Южного мола в Сочи выступит группа Pizza.

Напомним, на курорте проходит Всемирный фестиваль молодежи. На 7 марта запланировали несколько мероприятий на территории Южного мола. Праздничная программа в этот день приурочена не только к ВФМ-2024, но и к десятилетию открытия Паралимпийских игр, пишет мэрия.