В строительство Восточного транспортного коридора Краснодара вложат 48 млрд рублей

Краснодарский край, Ставропольский край

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  • © Фото Антона Быкова
    © Фото Антона Быкова

Минтранс Кубани рассказал о проекте, который свяжет Краснодар с трассой М-4 «Дон» и дорогой до Кропоткина и границы Ставропольского края

На строительство Восточного транспортного коридора Краснодара власти направят около 48 млрд рублей. Об этом пресс-служба Минтранса Кубани сообщила ТАСС.

Где хотят построить транспортную артерию из центра Краснодара в Лорис, Знаменский и аэропорт:

«Реализация нового маршрута предусмотрена путем строительства десяти отдельных взаимосвязанных объектов, шесть из которых реализуются министерством и четыре — администрацией города Краснодара. Суммарная ориентировочная стоимость реализации всех объектов, входящих в состав маршрута, составляет около 48 млрд рублей», — рассказали в ведомстве.

Транспортный коридор свяжет Краснодар с трассой М-4 «Дон» и дорогой до Кропоткина и границы Ставропольского края. Его протяженность составит 48,9 км. Проект включает строительство 10 транспортных развязок, 16 путепроводов, 4 мостов и 14 надземных пешеходных переходов.

Сейчас начат первый этап — строительство дороги к Краснодару протяженностью около 5 км. Его планируют завершить в июле 2027 года.

Напомним, что в Краснодарском крае в 2024 году планируют отремонтировать 230 км дорог.

Ранее Юга.ру рассказывали, когда в Краснодаре реконструируют улицу Почтовый тракт.

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