В строительство Восточного транспортного коридора Краснодара вложат 48 млрд рублей
Минтранс Кубани рассказал о проекте, который свяжет Краснодар с трассой М-4 «Дон» и дорогой до Кропоткина и границы Ставропольского края
На строительство Восточного транспортного коридора Краснодара власти направят около 48 млрд рублей. Об этом пресс-служба Минтранса Кубани сообщила ТАСС.
Где хотят построить транспортную артерию из центра Краснодара в Лорис, Знаменский и аэропорт:
«Реализация нового маршрута предусмотрена путем строительства десяти отдельных взаимосвязанных объектов, шесть из которых реализуются министерством и четыре — администрацией города Краснодара. Суммарная ориентировочная стоимость реализации всех объектов, входящих в состав маршрута, составляет около 48 млрд рублей», — рассказали в ведомстве.
Транспортный коридор свяжет Краснодар с трассой М-4 «Дон» и дорогой до Кропоткина и границы Ставропольского края. Его протяженность составит 48,9 км. Проект включает строительство 10 транспортных развязок, 16 путепроводов, 4 мостов и 14 надземных пешеходных переходов.
Сейчас начат первый этап — строительство дороги к Краснодару протяженностью около 5 км. Его планируют завершить в июле 2027 года.
Напомним, что в Краснодарском крае в 2024 году планируют отремонтировать 230 км дорог.
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