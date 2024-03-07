В строительство Восточного транспортного коридора Краснодара вложат 48 млрд рублей

«Реализация нового маршрута предусмотрена путем строительства десяти отдельных взаимосвязанных объектов, шесть из которых реализуются министерством и четыре — администрацией города Краснодара. Суммарная ориентировочная стоимость реализации всех объектов, входящих в состав маршрута, составляет около 48 млрд рублей», — рассказали в ведомстве.



Транспортный коридор свяжет Краснодар с трассой М-4 «Дон» и дорогой до Кропоткина и границы Ставропольского края. Его протяженность составит 48,9 км. Проект включает строительство 10 транспортных развязок, 16 путепроводов, 4 мостов и 14 надземных пешеходных переходов.



Сейчас начат первый этап — строительство дороги к Краснодару протяженностью около 5 км. Его планируют завершить в июле 2027 года.