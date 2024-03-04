Краснодарский край вошел в пятерку лидеров по количеству автокредитов

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

Объединенное кредитное бюро опубликовало статистику автокредитования россиян в январе 2024 года

Эксперты бюро сообщили, что в России объемы выдач новых автокредитов за январь сократились на 10%, а количество — на 9%. За месяц было выдано 58,36 тыс. кредитов на 88,35 млрд рублей (64,06 тыс. кредитов на 98,22 млрд рублей в декабре 2023 года).

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В пятерку регионов-лидеров по объемам выдач автокредитов в январе 2024 года вошли:

  • Москва — 5,02 тыс. автокредитов на 10,13 млрд рублей (средний чек — 2,02 млн рублей);
  • Московская область — 4,64 тыс. кредитов на 8,53 млрд рублей (средний чек — 1,84 млн рублей);
  • Санкт-Петербург — 3,11 тыс. кредитов на 5,48 млрд рублей (средний чек — 1,76 млн рублей);
  • Краснодарский край — 2,58 тыс. кредитов на 4,11 млрд рублей (средний чек — 1,59 млн рублей);
  • Татарстан — 2,63 тыс. кредитов на 3,63 млрд рублей (средний чек — 1,38 млн рублей). 

В Ростовской области за аналогичный период выдали 1,62 тыс. автокредитов на 2,43 млрд рублей. Средний чек в регионе составил 1,5 млн рублей. В Ставропольском крае в январе выдали 1,12 тыс. кредитов на автомобили на 1,58 млрд рублей, а средний чек достиг 1,41 млн рублей. 

Напомним, что, по данным аналитиков, литр бензина АИ-92 в Краснодарском крае за год подорожал на 8,2%.

Как писали ранее Юга.ру, инфляция на Кубани ускорилась из-за цен на еду и автомобили. В декабре 2023 года в регионе она выросла до 8,4%.

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