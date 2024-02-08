В Краснодарском крае отремонтируют 230 км дорог

В 2024 году администрация Кубани намерена приступить к строительству Восточного транспортного коридора Краснодара

Всего в планах отремонтировать более 230 км дорог в Сочи, Новороссийске, Армавире и кубанской столице. Годовой дорожный фонд края составит более 50 млрд рублей. Эти деньги направят на строительство, ремонт и содержание региональных и муниципальных полос.

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«Гости нашего региона не раз отмечали, что дороги Краснодарского края — одни из лучших в стране. И эта оценка очень важна. Чтобы и дальше соответствовать, нам необходимо выполнить все запланированные работы качественно и в срок», — считает губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.