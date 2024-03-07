Онегин, Адам и Ева. Что посмотреть в кино в Краснодаре с 7 марта
Юга.ру подготовили обзор кинопремьер, вышедших в прокат на этой неделе, 7 марта (18+)
Мелодрама «Онегин» (12+) снята, как сразу понятно, по одноименному роману в стихах Александра Пушкина. Главный герой Евгений живет на широкую ногу, регулярно посещая балы, приемы, театральные премьеры и прочие развлечения, какие только может предложить молодому человеку столица. Но светская жизнь быстро надоедает ему. Узнав о болезни живущего в деревне дяди, он отправляется в глушь, чтобы отдохнуть. Онегин запирается в имении и сторонится соседей. Все меняется, когда в соседнее имение возвращается из-за границы Ленский. Он знакомит Евгения с сестрами Татьяной и Ольгой Лариными.
Действие фантастической комедии «Адам и Ева» (12+) происходит в постапокалиптическом мегаполисе. Марина и Виктор — единственные оставшиеся люди в огромном городе. Герои не знают, остались ли на планете другие люди, и подозревают, что от них зависит судьба человечества. После того, как они более или менее обустроили быт, перед ними встал куда более серьезный вопрос — как возродить людской род. Особенно если учесть, что они не нравятся друг другу.
Читайте также:
Комедия «Любовь со второго взгляда» (12+) рассказывает о супругах Даниле и Олесе. У них кризис, пара не знает, что делать со своим браком. Герои заводят вымышленные аккаунты в приложении для знакомств и начинают общаться с разными людьми, не подозревая, что ведут диалог друг с другом.
В хорроре «Клаустрофобы: Инсомния» (18+) семеро незнакомцев записываются на обычное испытание препарата в фармацевтической компании. Вскоре они обнаруживают побочный эффект — отсутствие сна. Медицинское учреждение внезапно переходит в режим карантина и остается безнаказанным. Теперь участникам эксперимента предстоит выдержать еще 24 часа без сна.
Главная героиня хоррора «Не смотри туда» (18+) Фрэнки попадает в страшную автомобильную аварию. Она уверена, что произошедшее не было случайностью, и всеми силами пытается убедить в этом друзей. Девушка считает, что в аварии виновата чудовищная сущность, которая теперь преследует ее. Друзья поднимают Фрэнки на смех, но вскоре они начинают погибать.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 9 марта пройдет показ фильма «Я богиня» с Александрой Бортич в главной роли. Картину предлагают обсудить с психологом Александром Арищенко.