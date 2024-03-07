Онегин, Адам и Ева. Что посмотреть в кино в Краснодаре с 7 марта

Мелодрама «Онегин» (12+) снята, как сразу понятно, по одноименному роману в стихах Александра Пушкина. Главный герой Евгений живет на широкую ногу, регулярно посещая балы, приемы, театральные премьеры и прочие развлечения, какие только может предложить молодому человеку столица. Но светская жизнь быстро надоедает ему. Узнав о болезни живущего в деревне дяди, он отправляется в глушь, чтобы отдохнуть. Онегин запирается в имении и сторонится соседей. Все меняется, когда в соседнее имение возвращается из-за границы Ленский. Он знакомит Евгения с сестрами Татьяной и Ольгой Лариными.

Действие фантастической комедии «Адам и Ева» (12+) происходит в постапокалиптическом мегаполисе. Марина и Виктор — единственные оставшиеся люди в огромном городе. Герои не знают, остались ли на планете другие люди, и подозревают, что от них зависит судьба человечества. После того, как они более или менее обустроили быт, перед ними встал куда более серьезный вопрос — как возродить людской род. Особенно если учесть, что они не нравятся друг другу.