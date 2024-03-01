Кинотеатр Краснодара покажет оперу, балет, спектакли и документальные фильмы о классической живописи

Краснодарский кинотеатр «Монитор на Красной площади» анонсировал «Волшебные вечера» в марте (18+)

8 марта можно будет посмотреть документальный фильм «Босх: Сад сновидений» (18+). Зрителям на большом экране будет доступна выставка в музее Прадо и фантастический мир «Сада земных наслаждений» Иеронима Босха

3 марта состоится премьера оперы Джузеппе Верди «Стиффелио» (16+) в постановке Московского театра «Новая опера» имени Колобова. Идет на итальянском языке с русскими субтитрами.

На 10 марта запланирована еще одна премьера — «Чайка» (18+) от Малого драматического театра (Санкт-Петербург). Постановка получила премию «Золотой Софит» в номинации «Лучший спектакль большой формы».

17 марта состоится показ документального фильма «Тени Гойи» (16+). Сценарист Жан-Клод Каррьер отправляется на поиски тайных смыслов картин и гравюр знаменитого испанского живописца и график, одного из первых и наиболее ярких художников эпохи романтизма.

22 марта можно будет оценить спектакль «Доктор Фауст» (16+) в постановке Шекспировского театра «Глобус» (Великобритания). Идет на английском языке с русскими субтитрами.

24 марта состоится премьера балета «Пер Гюнт» (16+) от Венского государственного театра (Австрия). В основе лежит одноимённая пьеса Генрика Ибсена о молодом деревенском парне.

31 марта в кино покажут спектакль «Женитьба Фигаро» (12+) в постановке Московского драматического театра имени Пушкина. Сценарий создан по пьесе французского драматурга Бомарше.