ГК ТОЧНО подарила краснодарскому техникуму автодром стоимостью более 45 млн рублей

ГК ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) построила и передала Краснодарскому информационно-технологическому техникуму автодром для студентов

Автодром площадью более 23 тыс. кв. метров расположен на улице 1 мая. Он включает в себя: дорожные участки с препятствиями, заграждениями, подъемами и спусками, габаритными проходами, колейными мостами;

систему контроля за выполнением упражнений;

места для изучения основ и правил вождения, отработки нормативов и тренировки на тренажерах. На территории также построили одноэтажный учебный корпус для обучения теории ПДД. Общая сумма инвестиций составила более 45 млн рублей.

Как отмечают в ГК ТОЧНО, новый автодром соответствует всем требованиям и ГОСТам. Теперь учащиеся техникума смогут получать первоначальные навыки вождения и оттачивать мастерство на собственной площадке.

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«Для группы компаний ТОЧНО одной из первостепенных задач является обеспечение жителей города качественной инфраструктурой. Эта площадка — ещё один шаг к повышению качества образования молодых специалистов, ступенька к новым свершениям и достижениям в профессии», — отметила директор ГК ТОЧНО Анастасия Маслеха.

© Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

© Фото пресс-службы ГК ТОЧНО