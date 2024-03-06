ГК ТОЧНО подарила краснодарскому техникуму автодром стоимостью более 45 млн рублей

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Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО
    © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

ГК ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) построила и передала Краснодарскому информационно-технологическому техникуму автодром для студентов

Автодром площадью более 23 тыс. кв. метров расположен на улице 1 мая.

Он включает в себя:

  • дорожные участки с препятствиями, заграждениями, подъемами и спусками, габаритными проходами, колейными мостами;
  • систему контроля за выполнением упражнений;
  • места для изучения основ и правил вождения, отработки нормативов и тренировки на тренажерах.

На территории также построили одноэтажный учебный корпус для обучения теории ПДД. 

Общая сумма инвестиций составила более 45 млн рублей.

Как отмечают в ГК ТОЧНО, новый автодром соответствует всем требованиям и ГОСТам. Теперь учащиеся техникума смогут получать первоначальные навыки вождения и оттачивать мастерство на собственной площадке. 

ГК ТОЧНО построит в Краснодаре Аллею славы бокса с QR-кодами:

«Для группы компаний ТОЧНО одной из первостепенных задач является обеспечение жителей города качественной инфраструктурой. Эта площадка — ещё один шаг к повышению качества образования молодых специалистов, ступенька к новым свершениям и достижениям в профессии», — отметила директор ГК ТОЧНО Анастасия Маслеха.

  • © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО
    © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО
  • © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО
    © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

ГК ТОЧНО не впервые вносит вклад в развитие инфраструктуры города. В 2023 году девелопер передал Краснодару универсальную инклюзивную площадку для взрослых и детей в городском саду «Карасунский», в 2021-м обновил большую спортплощадку в парке «Солнечный остров», а в 2019-м благоустроил «Бородинский бульвар». В 2024 году еще один бульвар появится в Краснодаре на улице Сормовской — от Сормовского кольца до улицы Лизы Чайкиной.

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