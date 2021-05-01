На «Солнечном острове» в Краснодаре открыли новую спортплощадку
В Краснодаре 1 мая открылась после реконструкции спортивная площадка в парке «Солнечный остров»
Напомним, в марте 2021 года глава компании «ЮгСтройИмпериал» Николай Амосов сообщил, что застройщик сделает ремонт спортплощадки на «Солнечном острове».
Как и планировалось, работы по реконструкции завершили к Празднику весны и труда. Так, на площади почти 600 кв. метров оборудовали волейбольную и баскетбольную зоны с резиновым покрытием, которое не позволяет скапливаться воде в дождливую погоду и защищает при падении.
Также на территории установили семь профессиональных тренажеров и шесть скамеек, две из них — с навесом от солнца, рассказали в пресс-службе «ЮгСтройИмпериала».
1 мая мэр Краснодара Евгений Первышов и глава администрации Карасунского округа Николай Хропов посетили облагороженный парк и осмотрели новую спортплощадку. Зампредседателя совета директоров «ЮгСтройИмпериал» Станислав Николенко провел для них экскурсию и рассказал о функционале нового оборудования.
«Движение и труд — одни из главных ценностей нашей компании. Символично, что именно сегодня, в День Весны и Труда, мы открыли эту площадку. Рады, что теперь для всех — взрослых и детей — занятия спортом доступны на современной качественной площадке в любое время года», — сказал Станислав Николенко.