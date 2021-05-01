На «Солнечном острове» в Краснодаре открыли новую спортплощадку

В Краснодаре 1 мая открылась после реконструкции спортивная площадка в парке «Солнечный остров»

Напомним, в марте 2021 года глава компании «ЮгСтройИмпериал» Николай Амосов сообщил, что застройщик сделает ремонт спортплощадки на «Солнечном острове».

Как и планировалось, работы по реконструкции завершили к Празднику весны и труда. Так, на площади почти 600 кв. метров оборудовали волейбольную и баскетбольную зоны с резиновым покрытием, которое не позволяет скапливаться воде в дождливую погоду и защищает при падении.

Также на территории установили семь профессиональных тренажеров и шесть скамеек, две из них — с навесом от солнца, рассказали в пресс-службе «ЮгСтройИмпериала».