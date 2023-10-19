Бывшего заместителя мэра Краснодара будут судить за взяточничество и хищение бюджета

Краснодарский край

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  • © Фото Владимира Аносова, Юга.ру
    © Фото Владимира Аносова, Юга.ру

Краснодарскому чиновнику грозит до семи лет лишения свободы за взяточничество

Прокуратура направила в Первомайский суд Краснодара уголовное дело в отношении бывшего заместителя мэра краевой столицы. Его обвиняют по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ, ч. 1 ст. 160 УК РФ и ч. 1 ст. 159 УК РФ (посредничество во взяточничестве, присвоение бюджетных средств и мошенничество).

В 2020 году мужчина работал директором департамента строительства мэрии Краснодара. Тогда, по версии следствия, он способствовал тому, чтобы первый замруководителя краевого департамента строительства получал взятки от коммерческих организаций. 

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В тот момент эти компании выступали подрядчиками по муниципальным контрактам и должны были передать по 100 тыс. рублей. За эти деньги чиновники обещали, что компании смогут избежать ответственности за плохо выполненную работу.

Затем в августе-сентябре 2022 года обвиняемый присвоил себе больше 270 тыс. рублей бюджетных средств, которые получил в качестве командировочных. Тогда мужчина уже занимал должность замглавы Краснодара.

Позже об этом узнали в УФСБ Краснодарского края. Дело расследовал второй отдел по особо важным делам СКР.  

Сейчас обвиняемый находится под домашним арестом. За наиболее тяжкое преступление — посредничество во взяточничестве — ему грозит до семи лет лишения свободы.

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В пресс-службе прокуратуры не назвали имя чиновника. Известно, что в мае 2019 года на должность директора департамента строительства мэрии назначали Артема Аганова. В декабре 2021 года он занял должность заместителя мэра.

Как писали Юга.ру, в декабре 2022 года в суд передали дело бывшего вице-мэра Краснодара Кирилла Маврили. Его обвинили в получении взяток через посредника.

По версии следствия, Мавриди получал деньги от компаний в 2020 году, когда работал в должности заместителя главы краевого департамента строительства. 

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