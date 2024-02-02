2 февраля глава Краснодара Евгений Наумов встретился с жителями Музыкального микрорайона и рассказал им о планирующихся ремонтах дорог и водопроводов

Наумов рассказал о встрече с горожанами в своем телеграм-канале. Он поблагодарил жителей «за понимание и открытость». Во встрече также участвовали вице-мэр Краснодара по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Владимир Архипов и глава Прикубанского округа Евгений Беликов. Чиновники напомнили, что всего в Музыкальном микрорайоне расположено 38 участков автодорог суммарной длиной 19,6 км. «В 2024 году запланировано строительство тротуара по Агрохимической от Ангарской до Шолохова протяженностью 250 м. Ремонт гравийного покрытия на 11 участках общей площадью более 34 440 кв. м. А также грейдирование 11 участков на 13 тысяч кв. м. Помимо этого, мы продолжим откачивать воду и заниматься документацией для дальнейшей реконструкции и строительства существующих проезжих частей», — пообещал мэр Краснодара.

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Также он затронул сферу городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса: в этом году специалисты планируют отремонтировать восемь трансформаторных подстанций и реконструировать две транзитные кабельные линии 10кВ и увеличить пропускную способность от подстанции «РИП» общей протяженностью 6 км. «До 2025 года реконструируют и построят водопроводы. Разрабатывается проект индивидуальных контейнерных площадок на каждый дом», — добавил Наумов. Он рассказал и о строительстве соцобъектов — их нехватку намерены устранить «в ближайшие три года»: «В прошлом году здесь достроили школу на 1550 мест и детский сад на 280 мест. Кроме того, стартовала стройка образовательного учреждения на 1550 мест. В проекте еще четыре соцучреждения и один объект в предпроработке». «Очень важно, чтобы мы могли видеть друг друга, общаться пусть и с эмоциями, но уважительно. Такой диалог эффективнее. <...> Проблем в этом районе очень много, мы их знаем. В розовых очках никто не ходит. Но у нас, к сожалению, нет волшебной палочки, а бюджет города ограничен, привлекаем бизнес, край и федеральные средства», — заключил мэр Краснодара Наумов.