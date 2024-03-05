В Краснодарском крае продлили штормовое предупреждение о лавиноопасности

На Кубани на три дня продлили предупреждение об опасности схода лавин в горах

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю продлило штормовое предупреждение о лавиноопасности в горах региона на три дня — до конца суток 8 марта. Снег может сойти в районах выше 2 тыс. метров.

Исключение — горный кластер Сочи, там до 6 марта прогнозируют лишь слабую лавиноопасность от отметки 1 тыс. метров.