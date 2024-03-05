В Краснодарском крае продлили штормовое предупреждение о лавиноопасности

Краснодарский край

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  • © Фото Юлии Барановой, Юга.ру
    © Фото Юлии Барановой, Юга.ру

На Кубани на три дня продлили предупреждение об опасности схода лавин в горах

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю продлило штормовое предупреждение о лавиноопасности в горах региона на три дня — до конца суток 8 марта. Снег может сойти в районах выше 2 тыс. метров.

Исключение — горный кластер Сочи, там до 6 марта прогнозируют лишь слабую лавиноопасность от отметки 1 тыс. метров.

Какие правила нужно соблюдать в период действия предупреждения, можно прочитать здесь.

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В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «112» — единый номер вызова экстренных служб (с мобильного), «01» — единый номер пожарных и спасателей (с городского), «101» — единый номер пожарных и спасателей (с мобильного).

Как писали Юга.ру, в феврале 2024 года на горнолыжной трассе в Сочи во время катания на райдеров сошла лавина, никто не пострадал.

МЧС Погода Штормовые предупреждения

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