В Краснодарском крае продлили штормовое предупреждение о лавиноопасности
На Кубани на три дня продлили предупреждение об опасности схода лавин в горах
ГУ МЧС России по Краснодарскому краю продлило штормовое предупреждение о лавиноопасности в горах региона на три дня — до конца суток 8 марта. Снег может сойти в районах выше 2 тыс. метров.
Исключение — горный кластер Сочи, там до 6 марта прогнозируют лишь слабую лавиноопасность от отметки 1 тыс. метров.
Какие правила нужно соблюдать в период действия предупреждения, можно прочитать здесь.
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В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «112» — единый номер вызова экстренных служб (с мобильного), «01» — единый номер пожарных и спасателей (с городского), «101» — единый номер пожарных и спасателей (с мобильного).
Как писали Юга.ру, в феврале 2024 года на горнолыжной трассе в Сочи во время катания на райдеров сошла лавина, никто не пострадал.