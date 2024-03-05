Метеорологи рассказали, какой будет весна 2024 года
Метеорологи популярного сервиса погоды представили прогноз на весну 2024 года
Весной 2024 года Сочи будет лидером среди городов России по количеству осадков, сообщают метеорологи Яндекса. Результаты исследования есть в распоряжении редакции.
В компании подсчитали, что в марте на курорте выпадет больше 130 мм, в апреле — больше 100, в мае — больше 90 мм осадков. В совокупности весной в Сочи выпадет норма для курорта — около 300 мм осадков.
Аналитики отметили, что в мае 2024 года на территории России в среднем выпадет больше осадков, чем в прошлом году. Рекордсменами метеорологи назвали Черноморское побережье Краснодарского края, Приморье и Хабаровский край.
Что касается температуры, в Сочи она превысит усредненные 30-летние показали всего на 0,7 °C, в Краснодаре, Махачкале и Ростове-на-Дону — на 0,6 °C.
О погоде в Краснодарском крае на 4-6 марта Юга.ру писали здесь.