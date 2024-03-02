В Краснодарском крае и Адыгее объявили штормовое предупреждение о лавиноопасности

Управления МЧС России по Краснодарскому краю и Адыгее объявили в регионах штормовое предупреждение о лавиноопасности

В горах Кубани, за исключением Сочи, выше 2 тыс. метров будет небезопасно в течение суток 3, 4 и 5 марта. Об этом сообщает МЧС региона.

По данным сочинских метеорологов, в горах курорта в течение суток наблюдается слабая лавиноопасность выше 1 тыс. метров. В Адыгее 2 марта объявили экстренное предупреждение о лавиноопасности. По данным регионального МЧС, в горах республики в течение суток выше 1,5 тыс. метров будет лавиноопасно. А 3, 4 и 5 марта лавина может сойти на участках выше 2 тыс. метров.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «112» — единый номер вызова экстренных служб (с мобильного), «01» — единый номер пожарных и спасателей (с городского), «101» — единый номер пожарных и спасателей (с мобильного).