Маньяки, призраки и путешествие в Арктику. Что посмотреть в кино в Краснодаре с 29 февраля
Юга.ру подготовили обзор кинопремьер, вышедших в прокат на этой неделе, 29 февраля (18+)
Кибер-триллер «Красные комнаты» (18+) рассказывает о молодой женщине Келли-Энн, которая недовольна своей скучной жизнью, ей не хватает впечатлений. Она становится одержима серийным убийцей Шевалье, суд над которым только начался. Не пропуская ни одного заседания, героиня ночует возле здания суда, чтобы успеть занять место в зале. Постепенно она вникает в жуткие подробности дела и проникается историями жертв.
Действие драмеди «Любовь до последнего» (18+) строится вокруг друзей детства — Марии, Паулы, Лукаса и Хави. Трое из них продолжают жить в Буэнос-Айресе, а последний переехал в Уругвай. У Марии случается сердечный приступ, и Хави приезжает в Аргентину. Любовь, которую они испытывали в детстве, вспыхивает с новой силой.
В хорроре «Пила. Джокер» (18+) маньяк в прямом эфире запускает реалити-шоу, собрав все самые жестокие игры на выживание. Похищенным жертвам приходится выполнять различные задания, поскольку цена проигрыша — жизнь. Миллионы людей по всему миру увлеченно наблюдают за смертельной игрой, в то время как детектив пытается выйти на след преступника.
В документальном фильме «В Арктику» (6+) путешественник Леонид Круглов отправляется на поиски «морского единорога» в северные моря. Съемочной команде удалось заснять все самые удаленные и труднодоступные архипелаги российской высокоширотной Арктики. География фильма — от Мурманска до бухты Провидения и от устья Енисея до мыса Флигели — самой северной точки Евразии.
Четвероногие герои комедии «Кот и пёс» (12+) по нелепой случайности они потерялись в аэропорту. Теперь бывшим врагам придется действовать сообща, чтобы вернуться к своим хозяевам и уютной жизни любимых домашних питомцев. Их ждет опасное, но захватывающее путешествие.
Действие хоррора «Первая ведьма: Реинкарнация» (18+) происходит в 1972 году. В отдалённой деревне внезапно и без видимых причин умирает девушка. Вскоре три дочери фермера, возвращаясь из школы, встречают женщину в чёрном, похожую на призрак, а позже одна из дочерей начинает странно себя вести.
В мультфильме «Лонки — великий обманщик» (6+) игроки соревнуются, чтобы получить суперпояс. Его обладатель станет правителем мира. Лонки, Лиу и Попо решили объединиться, чтобы выполнить задание.
Ранее Юга.ру делалии обзор премьер прошлой недели. В прокат вышли хоррор, драма, приключения и мультфильм.