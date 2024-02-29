Маньяки, призраки и путешествие в Арктику. Что посмотреть в кино в Краснодаре с 29 февраля

Кибер-триллер «Красные комнаты» (18+) рассказывает о молодой женщине Келли-Энн, которая недовольна своей скучной жизнью, ей не хватает впечатлений. Она становится одержима серийным убийцей Шевалье, суд над которым только начался. Не пропуская ни одного заседания, героиня ночует возле здания суда, чтобы успеть занять место в зале. Постепенно она вникает в жуткие подробности дела и проникается историями жертв.

Действие драмеди «Любовь до последнего» (18+) строится вокруг друзей детства — Марии, Паулы, Лукаса и Хави. Трое из них продолжают жить в Буэнос-Айресе, а последний переехал в Уругвай. У Марии случается сердечный приступ, и Хави приезжает в Аргентину. Любовь, которую они испытывали в детстве, вспыхивает с новой силой.

В хорроре «Пила. Джокер» (18+) маньяк в прямом эфире запускает реалити-шоу, собрав все самые жестокие игры на выживание. Похищенным жертвам приходится выполнять различные задания, поскольку цена проигрыша — жизнь. Миллионы людей по всему миру увлеченно наблюдают за смертельной игрой, в то время как детектив пытается выйти на след преступника.